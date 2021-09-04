Талибы запретили женщинам находиться на территории промзоны

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило женщинам входить на территорию промышленной зоны в афганской провинции Герат на северо-западе страны.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило женщинам входить на территорию промышленной зоны в афганской провинции Герат на северо-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу местное агентство Pajhwok.

Промышленная зона в провинции Герат была создана в начале 2000 годов в уезде Гузара. Она считается одним из главных производственных центров в Афганистане, на территории которой расположено около 300 различных предприятий. Здесь производится множество пищевой продукции, включая тесто, сок, мороженое, печенье, торты и безалкогольные напитки.

В четверг десятки активистов из Национальной ассоциации по защите прав женщин и бывших правительственных чиновников провели массовую демонстрацию в городе Герат - административном центре одноименной провинции. Ее участники потребовали сохранить социальные завоевания афганцев, которых они добились при прежнем правительстве.