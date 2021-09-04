О нас
Report Georgia
Аудио новости

Талибы запретили женщинам находиться на территории промзоны

Талибы запретили женщинам находиться на территории промзоны Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило женщинам входить на территорию промышленной зоны в афганской провинции Герат на северо-западе страны.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 18:00

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило женщинам входить на территорию промышленной зоны в афганской провинции Герат на северо-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу местное агентство Pajhwok.

Промышленная зона в провинции Герат была создана в начале 2000 годов в уезде Гузара. Она считается одним из главных производственных центров в Афганистане, на территории которой расположено около 300 различных предприятий. Здесь производится множество пищевой продукции, включая тесто, сок, мороженое, печенье, торты и безалкогольные напитки.

В четверг десятки активистов из Национальной ассоциации по защите прав женщин и бывших правительственных чиновников провели массовую демонстрацию в городе Герат - административном центре одноименной провинции. Ее участники потребовали сохранить социальные завоевания афганцев, которых они добились при прежнем правительстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
2 сентября 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi