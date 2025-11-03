СМИ: Тайвань рассчитывает получить из США 18 РСЗО HIMARS в 2026 году

Тайбэй рассчитывает, что 18 мобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS американского производства поступят на вооружение острова до конца 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает газета Taipei Times.

По информации издания, партия HIMARS изначально должна была быть получена островом в 2027 году, но США могут поставить системы ранее запланированного срока. Поставка РСЗО будет включать 18 пусковых установок, к которым прилагаются 20 тактических ракетных систем ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км и 864 высокоточные ракеты с дальностью стрельбы 70 км.

Это будет уже вторая партия таких РСЗО, которые получат тайваньские сухопутные войска. Остров закупил 29 пусковых установок HIMARS у США и получил первые 11 в 2024 году. В мае текущего года 58-е артиллерийское командование острова провело первые боевые стрельбы с использованием HIMARS. Кроме того, как сообщала в августе этого года Taipei Times со ссылкой на источники, Тайвань планирует закупить у Соединенных Штатов еще 28 комплектов HIMARS в дополнение к 29 приобретенным.

При этом, как указывает газета, ряд американских поставок Тайваню задерживаются. В частности, получение 66 истребителей F-16V Block 70 отсрочено на неопределенное время - изначально предполагалось, что все самолеты будут получены к концу 2026 года, но уже ясно, что в срок они поставлены не будут. Поставка авиабомб AGM-154C, предназначенных для F-16V, также сталкивается с задержками, как и поставка 24 тяжелых торпед Mark 48, сообщает издание.