    СМИ: Суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Иллинойсе

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 05:16
    СМИ: Суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Иллинойсе

    Федеральная судья Эйприл Перри временно запретила президенту США Дональду Трампа задействовать Национальную гвардию для борьбы с беспорядками в штате Иллинойс.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.

    Судья заявила, что "не усмотрела достаточных доказательств" того, что ситуацию в Иллинойсе можно считать восстанием. По ее мнению, применение Нацгвардии в штате может привести к волнениям и "лишь подольет масла в огонь", который разжег Трамп и его администрация, начав борьбу с нелегальной миграцией.

    Запрет будет действовать 14 дней, отмечает телекомпания.

    Ранее Северное командование Вооруженных сил США сообщило, что федеральные власти США задействовали около 500 бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в штате Иллинойс и направили их к Чикаго.

    Məhkəmə Trampın İllinoys ştatına hərbçi göndərməsinə mane olub

