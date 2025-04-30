СМИ: Суд в Боливии отменил ордер на арест экс-президента Моралеса

Суд боливийского департамента Санта-Крус отменил действие ордера на задержание экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.

Суд боливийского департамента Санта-Крус отменил действие ордера на задержание экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета El Pais.

По ее данным, судья Лилиан Морано также постановила остановить расследование, которое вела прокуратура департамента Тариха, и передать дело в департамент Кочабамба. Как отмечает издание, в этом регионе Моралес пользуется большой политической поддержкой.

Напомним, что в декабре 2024 года прокуратура Тарихи сообщила, что выдвинула в отношении 65-летнего Моралеса обвинения в торговле людьми, и запросила ордер на его задержание. Экс-президент считает себя жертвой политического преследования.