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СМИ: Суд в Боливии отменил ордер на арест экс-президента Моралеса

СМИ: Суд в Боливии отменил ордер на арест экс-президента Моралеса Суд боливийского департамента Санта-Крус отменил действие ордера на задержание экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 23:25
СМИ: Суд в Боливии отменил ордер на арест экс-президента Моралеса

Суд боливийского департамента Санта-Крус отменил действие ордера на задержание экс-президента страны Эво Моралеса, подозреваемого в торговле людьми.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета El Pais.

По ее данным, судья Лилиан Морано также постановила остановить расследование, которое вела прокуратура департамента Тариха, и передать дело в департамент Кочабамба. Как отмечает издание, в этом регионе Моралес пользуется большой политической поддержкой.

Напомним, что в декабре 2024 года прокуратура Тарихи сообщила, что выдвинула в отношении 65-летнего Моралеса обвинения в торговле людьми, и запросила ордер на его задержание. Экс-президент считает себя жертвой политического преследования.

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