​СМИ: Cтрелок в США мог иметь связь с боевиками "Джебхат ан-Нусра"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Устроивший стрельбу в Калифорнии Cайед Ризван Фарук поддерживал контакт с террористами по меньшей мере двух террористических организаций за рубежом. Как передает Report, об этом пишет газета LosAngelesTimes со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

ФБР квалифицировало стрельбу в Калифорнии как теракт

Среди организаций, с которыми мог поддерживать связь подозреваемый, радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Группировка находится в числе сторонников террористической организации "Аль-Каида" и действует на территории Сирии.

Cайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик, вооруженные двумя автоматами и двумя пистолетами, убили в среду в Сан-Бернардино (штат Калифорния) 14 человек и ранили 21. Оба были застрелены полицией через несколько часов после того, как скрылись с места происшествия.