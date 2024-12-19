СМИ: Страны G7 рассматривают снижение цены на российскую нефть с $60 до $40

Страны Группы семи обсуждают варианты усиления ценового ограничения на российскую нефть.

Страны Группы семи обсуждают варианты усиления ценового ограничения на российскую нефть.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, среди рассматриваемых мер - снижение текущего ценового потолка с 60 долларов до 40 долларов за баррель или полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти. Однако источники подчеркивают, что обсуждения продолжаются, и окончательное решение пока не принято.

Источники агентства утверждают, что при обсуждении этой темы страны стремятся учитывать возможное экономическое воздействие, а также вопросы морской безопасности.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность снижения потолка цен на российскую нефть.