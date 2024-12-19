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СМИ: Страны G7 рассматривают снижение цены на российскую нефть с $60 до $40

СМИ: Страны G7 рассматривают снижение цены на российскую нефть с $60 до $40 Страны Группы семи обсуждают варианты усиления ценового ограничения на российскую нефть.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 20:05
СМИ: Страны G7 рассматривают снижение цены на российскую нефть с $60 до $40

Страны Группы семи обсуждают варианты усиления ценового ограничения на российскую нефть.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, среди рассматриваемых мер - снижение текущего ценового потолка с 60 долларов до 40 долларов за баррель или полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти. Однако источники подчеркивают, что обсуждения продолжаются, и окончательное решение пока не принято.

Источники агентства утверждают, что при обсуждении этой темы страны стремятся учитывать возможное экономическое воздействие, а также вопросы морской безопасности.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность снижения потолка цен на российскую нефть.

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