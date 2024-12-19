СМИ: Страны G7 рассматривают снижение цены на российскую нефть с $60 до $40

Страны Группы семи обсуждают варианты усиления ценового ограничения на российскую нефть.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно информации, среди рассматриваемых мер - снижение текущего ценового потолка с 60 долларов до 40 долларов за баррель или полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти. Однако источники подчеркивают, что обсуждения продолжаются, и окончательное решение пока не принято.
Источники агентства утверждают, что при обсуждении этой темы страны стремятся учитывать возможное экономическое воздействие, а также вопросы морской безопасности.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность снижения потолка цен на российскую нефть.