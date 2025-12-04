СМИ: Стороны конфликта на востоке Йемена договорились о прекращении огня

Власти крупнейшей провинции Хадрамаут, расположенной на востоке Йемена, и представители Альянса племен Хадрамаута при посредничестве Саудовской Аравии подписали рамочное соглашение о прекращении огня.

Как передает Report, об этом сообщил йеменский портал Al Mashhad News.

По его сведениям, 3 декабря вечером губернатор провинции Салем Ахмед аль-Ханбаши и его заместитель, председатель Альянса племен Хадрамаута Амр бен Хабриш, подписали документ в городе Эль-Мукалла - административном центре региона, куда незадолго до этого прибыла делегация Саудовской Аравии. Рамочное соглашение включает 13 пунктов и предусматривает немедленное прекращение боевых действий, соблюдение режима тишины с целью достижения окончательного урегулирования, а также меры по снижению напряженности.

Так называемые Силы защиты Хадрамаута, подчиняющиеся бен Хабришу, должны отойти на километр от объектов нефтяной компании PetroMasila, начиная с 08:00 4 декабря (09:00 по бакинскому времени). Также предусмотрено возобновление работы сотрудников компании и восстановление ее операционной деятельности. Охрана нефтяных объектов будет передана объединенным силам, в состав которых войдут представители племенных структур.

В среду Южный переходный совет (ЮПС), контролирующий значительные территории на юге республики, включая большую часть провинции Хадрамаут, объявил о проведении операции по восстановлению безопасности с целью "прекратить эксплуатацию региона силами, чуждыми долине и провинции". Как отмечалось в заявлении ЮПС, долина "стала площадкой для контрабанды, выгодной террористам-хуситам, и превратилась в рассадник экстремистских группировок", включая "Исламское государство" и "Аль-Каиду".

По информации эмиратской газеты The National, операция ЮПС направлена на подавление восстания Альянса племен Хадрамаута, силы которого на прошлой неделе установили контроль над нефтяными месторождениями региона, требуя усиления контроля и увеличения доли от продажи энергоресурсов. В среду катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что бойцы ЮПС вступили в бой с правительственными войсками. В частности, им удалось войти в город Сейюн и взять под контроль ряд административных зданий и аэропорт.