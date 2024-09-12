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СМИ: Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции

СМИ: Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции Йенс Столтенберг, который к 1 октября завершит свою работу на посту генсека НАТО, станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 18:57
СМИ: Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции

Йенс Столтенберг, который к 1 октября завершит свою работу на посту генсека НАТО, станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Столтенберг вступит в эту должность после проведения в феврале 2025 года Мюнхенской конференции.

Норвежский политик Йенс Столтенберг родился 16 марта 1959 года в Осло. В 2000-2001 и 2005-2013 годах занимал пост премьер-министра Норвегии.

В 2014 году Столтенберг был избран генеральным секретарем НАТО. На посту генсека он активно занимался укреплением обороноспособности альянса. В рамках этого процесса были приняты меры по повышению боеготовности войск, увеличению расходов на оборону со стороны европейских членов НАТО, а также размещению дополнительных сил в регионе. При Столтенберге Черногория стала 29-м членом НАТО, кроме того, он поддерживал стремление Грузии и Украины вступить в альянс.

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