СМИ: Stellantis отозвал более 755 тыс. автомобилей из-за возможной утечки топлива

Американо-франко-итальянский автомобильный концерн Stellantis, владеющий такими брендами, как Maserati, Chrysler и Jeep, отзывает более 755 тыс. автомобилей по всему миру из-за возможной утечки топлива, которая может привести к возгоранию.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, данная мера коснулась 756 916 автомобилей по всему миру, 85 642 из которых находятся в Германии. Отзыв охватывает несколько брендов группы, включая: Opel, Peugeot Fiat, Citroën, DS, Lancia и Alfa Romeo. Как отмечает Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ, соединения между трубопроводом высокого давления и топливной рампой были недостаточно затянуты. Это может привести к утечке топлива и его возгоранию, создавая серьезную опасность возникновения пожара.

Согласно базе данных ведомства, по состоянию на 17 июня в связи с отзывом уже было зарегистрировано 11 пожаров.

Автомобили, подлежащие проверке, будут протестированы в мастерских. Владельцы транспортных средств будут уведомлены производителем и должны своевременно принять во внимание информацию об отзыве, чтобы исключить любые риски, резюмирует газета.