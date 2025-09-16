СМИ: Stellantis отозвал более 755 тыс. автомобилей из-за возможной утечки топлива

Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 00:37
    Американо-франко-итальянский автомобильный концерн Stellantis, владеющий такими брендами, как Maserati, Chrysler и Jeep, отзывает более 755 тыс. автомобилей по всему миру из-за возможной утечки топлива, которая может привести к возгоранию.

    Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

    По информации издания, данная мера коснулась 756 916 автомобилей по всему миру, 85 642 из которых находятся в Германии. Отзыв охватывает несколько брендов группы, включая: Opel, Peugeot Fiat, Citroën, DS, Lancia и Alfa Romeo. Как отмечает Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ, соединения между трубопроводом высокого давления и топливной рампой были недостаточно затянуты. Это может привести к утечке топлива и его возгоранию, создавая серьезную опасность возникновения пожара.

    Согласно базе данных ведомства, по состоянию на 17 июня в связи с отзывом уже было зарегистрировано 11 пожаров.

    Автомобили, подлежащие проверке, будут протестированы в мастерских. Владельцы транспортных средств будут уведомлены производителем и должны своевременно принять во внимание информацию об отзыве, чтобы исключить любые риски, резюмирует газета.

