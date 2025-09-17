СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался от идеи добиться нулевых пошлин на экспорт стали в США.

Как передает Report, об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

Согласно информации, во время визита американского президента Дональда Трампа в Великобританию Страмер планирует сосредоточиться на вопросе "постоянной" ставки в 25% на британскую сталь для США.

На отмену пошлин рассчитывали британские сталепроизводители, после того как Стармер в мае сообщил, что в рамках соглашения с США договорился о снижении ставки до нуля. Однако переговоры так и не были завершены.

Представитель правительства заявил СМИ, что "благодаря прочности британо-американского партнерства" Соединенное Королевство стало единственным государством, получившим доступ на американский рынок с 25-процентным тарифом, тогда как для остальных стран действует ставка в 50%.

Источники из окружения Стармера считают, что такой уровень пошлин придаст отрасли "определенность" и конкурентное преимущество, но все же надеются на их отмену в дальнейшем.