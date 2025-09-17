Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 13:12
    СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался от идеи добиться нулевых пошлин на экспорт стали в США.

    Как передает Report, об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

    Согласно информации, во время визита американского президента Дональда Трампа в Великобританию Страмер планирует сосредоточиться на вопросе "постоянной" ставки в 25% на британскую сталь для США.

    На отмену пошлин рассчитывали британские сталепроизводители, после того как Стармер в мае сообщил, что в рамках соглашения с США договорился о снижении ставки до нуля. Однако переговоры так и не были завершены.

    Представитель правительства заявил СМИ, что "благодаря прочности британо-американского партнерства" Соединенное Королевство стало единственным государством, получившим доступ на американский рынок с 25-процентным тарифом, тогда как для остальных стран действует ставка в 50%.

    Источники из окружения Стармера считают, что такой уровень пошлин придаст отрасли "определенность" и конкурентное преимущество, но все же надеются на их отмену в дальнейшем.

    Великобритания США Кир Стармер Дональд Трамп сталь пошлины

    Последние новости

    13:31

    "Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионов

    Футбол
    13:27

    Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

    Финансы
    13:24

    Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООН

    В регионе
    13:17

    WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслуг

    Бизнес
    13:16

    Новым председателем Верховного суда России назначен Краснов

    В регионе
    13:16

    За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДД

    Внутренняя политика
    13:12

    СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

    Другие страны
    12:58

    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн

    Другие страны
    12:57

    Во Вьетнаме погибли три человека в результате наезда грузовика

    Другие страны
    Лента новостей