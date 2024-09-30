СМИ: США выделят более $330 млн на гуманитарную помощь палестинцам

США намерены выделить 336 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

США намерены выделить 336 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в американском Агентстве международного развития (USAID).

Отмечается, что финансирование позволит доставить на эти территории продукты, медикаменты и предметы первой необходимости, а также предстоящей зимой обеспечить временным жильем тех палестинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за действий израильской армии.

В USAID заявили, что в последний год сектор Газа и Западный берег реки Иордан находятся в состоянии гуманитарного кризиса.

"США продолжают призывать все стороны конфликта договориться о перемирии и немедленном освобождении заложников, а также обеспечить возможность широкомасштабной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и внутри него", - подчеркнули в агентстве.