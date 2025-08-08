СМИ: США ввели пошлины на золотые слитки весом 1 кг, ввозимые в страну

Экспортируемые в США золотые слитки весом 1 кг попали в категорию товаров, облагаемых новыми пошлинами, что может стать ударом по Швейцарии, которая считается крупнейшим в мире центром переработки золота.

Экспортируемые в США золотые слитки весом 1 кг попали в категорию товаров, облагаемых новыми пошлинами, что может стать ударом по Швейцарии, которая считается крупнейшим в мире центром переработки золота.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно распоряжению Службы таможенного и пограничного контроля США от 31 июля, оказавшемуся в распоряжении издания, предназначенные на экспорт в США слитки золота весом 1 кг и 100 унций должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами. Отмечается, что это распоряжение "резко контрастирует с предыдущими ожиданиями отрасли", в соответствии с которыми эти типы золотых слитков должны классифицироваться по другому таможенному коду.

FT напоминает, что слитки весом 1 кг представляют собой наиболее распространенную форму торговли на крупнейшем в мире рынке фьючерсов на золото Comex. Согласно таможенным данным, золото относится к числу основных товаров, экспортируемых из Швейцарии в США. По оценкам издания, данное решении Вашингтона "может привести к перевороту на мировом рынке драгоценных металлов и нанести новый удар по Швейцарии, крупнейшему в мире центру по переработке золота".