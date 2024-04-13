СМИ: США в ожидании удара Ирана по Израилю передислоцировали два эсминца

США на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю передислоцировали два эсминца.

США на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю передислоцировали два эсминца.

Как передает Report, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Представитель американского министерства обороны ранее сообщил, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить защиту дислоцированных там войск.

"Действия США включали передислокацию двух эсминцев, один из которых уже находился в регионе, а другой был перенаправлен туда", - отметил WSJ со ссылкой на официальных лиц.