СМИ: США ударили по автомобилю с лидерами хуситов

Американские военные нанесли удар с применением беспилотника по автомобилю, в котором находились руководители йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах", в провинции Эль-Бейда.

Американские военные нанесли удар с применением беспилотника по автомобилю, в котором находились руководители йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах", в провинции Эль-Бейда.

Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на источник телеканал Al Arabiya.

"Американский беспилотник атаковал автомобиль с лидерами хуситов в районе Эс-Саумаа [провинции Эль-Бейда]", - говорится в сообщении.

По его словам, США также нанесли удар по военным объектам хуситов, расположенным в этом регионе.

Ранее принадлежащий мятежникам телеканал Al Masirah сообщил, что американские военные атаковали гражданский автомобиль в районе Эс-Саумаа. Информация о жертвах или пострадавших в результате удара не приводилась.