СМИ: США разрабатывают план по временному прекращению огня на Ближнем Востоке

США и ряд других стран работают над дипломатической инициативой по временному прекращению огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", о которой Белый дом может сообщить уже 25 сентября.

США и ряд других стран работают над дипломатической инициативой по временному прекращению огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", о которой Белый дом может сообщить уже 25 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно информации, целью паузы в боевых действиях являются предотвращение масштабного конфликта, проведение переговоров по более широкому дипломатическому соглашению и возвращение перемещенных гражданских лиц в свои дома по обе стороны израильско-ливанской границы.

По данным портала, США также рассчитывают, что потенциальное согласие "Хезболлах" на новую инициативу может подтолкнуть радикальное палестинское движение ХАМАС к заключению сделки по перемирию в секторе Газа.

"Если ХАМАС увидит, что "Хезболлах" дает шанс на дипломатическое решение, это может побудить лидера ХАМАС Яхью Синвара пойти на сделку", - отмечают источники.

Уточняется, что США уже обсудили инициативу с Францией, Израилем, Ливаном и несколькими другими арабскими странами.

"Премьер-министр Израиля Нетаньяху дал зеленый свет на обсуждение этой инициативы", - сообщил израильский чиновник Axios.