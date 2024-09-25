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СМИ: США разрабатывают план по временному прекращению огня на Ближнем Востоке

СМИ: США разрабатывают план по временному прекращению огня на Ближнем Востоке США и ряд других стран работают над дипломатической инициативой по временному прекращению огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", о которой Белый дом может сообщить уже 25 сентября.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 20:05
СМИ: США разрабатывают план по временному прекращению огня на Ближнем Востоке

США и ряд других стран работают над дипломатической инициативой по временному прекращению огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", о которой Белый дом может сообщить уже 25 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно информации, целью паузы в боевых действиях являются предотвращение масштабного конфликта, проведение переговоров по более широкому дипломатическому соглашению и возвращение перемещенных гражданских лиц в свои дома по обе стороны израильско-ливанской границы.

По данным портала, США также рассчитывают, что потенциальное согласие "Хезболлах" на новую инициативу может подтолкнуть радикальное палестинское движение ХАМАС к заключению сделки по перемирию в секторе Газа.

"Если ХАМАС увидит, что "Хезболлах" дает шанс на дипломатическое решение, это может побудить лидера ХАМАС Яхью Синвара пойти на сделку", - отмечают источники.

Уточняется, что США уже обсудили инициативу с Францией, Израилем, Ливаном и несколькими другими арабскими странами.

"Премьер-министр Израиля Нетаньяху дал зеленый свет на обсуждение этой инициативы", - сообщил израильский чиновник Axios.

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