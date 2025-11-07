СМИ: США проведут масштабный аукцион на бурение в Американском заливе

Администрация президента Дональда Трампа планирует в следующем месяце выставить на аукцион права на морское бурение на территории, охватывающей примерно половину Мексиканского залива.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на уведомление Бюро по управлению энергией океана.

Согласно уведомлению, около 323 749 кв. км в Мексиканском заливе, который Трамп переименовал в Американский залив (Gulf of America), будут предложены на торгах 10 декабря. Агентство установило минимально допустимую ставку роялти в размере 12,5%, чтобы "поощрить активное участие промышленности".

Эти аукционы являются частью реализации закона One Big Beautiful Bill Act, подписанного Трампом летом. Закон предписывает проведение в общей сложности 36 продаж прав на шельфовое бурение, включая 30 в Мексиканском заливе и не менее шести в заливе Кука на Аляске.