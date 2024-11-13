О нас

СМИ: США продолжат поставки оружия Израилю по истечении срока требований

СМИ: США продолжат поставки оружия Израилю по истечении срока требований Госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение продолжать поставки американского оружия Израилю по истечении срока, отведенного на принятие мер по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 00:56
СМИ: США продолжат поставки оружия Израилю по истечении срока требований

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение продолжать поставки американского оружия Израилю по истечении срока, отведенного на принятие мер по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американских чиновников.

"Госсекретарь Блинкен решил, что изменений в военной помощи Израилю по истечении срока, отведенного США в связи с гуманитарной ситуацией в Газе и истекающего сегодня, не будет. Чиновники сообщили, что Израиль предпринял важные шаги, чтобы уменьшить обеспокоенность США по поводу гуманитарной ситуации в Газе, и подчеркнули, что США хотят увидеть больше таких шагов в ближайшие дни", - написал он.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на регулярном брифинге заявил, что США не усмотрели в действиях Израиля в палестинском анклаве нарушений американского законодательства, что могло бы стать причиной прекращения поставок вооружений.

Напомним, что 15 октября Госдепартамент подтвердил, что 13 октября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили своим израильским коллегам письмо, в котором потребовали в течение 30 дней принять конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi