СМИ: США продолжат поставки оружия Израилю по истечении срока требований

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение продолжать поставки американского оружия Израилю по истечении срока, отведенного на принятие мер по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение продолжать поставки американского оружия Израилю по истечении срока, отведенного на принятие мер по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американских чиновников.

"Госсекретарь Блинкен решил, что изменений в военной помощи Израилю по истечении срока, отведенного США в связи с гуманитарной ситуацией в Газе и истекающего сегодня, не будет. Чиновники сообщили, что Израиль предпринял важные шаги, чтобы уменьшить обеспокоенность США по поводу гуманитарной ситуации в Газе, и подчеркнули, что США хотят увидеть больше таких шагов в ближайшие дни", - написал он.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на регулярном брифинге заявил, что США не усмотрели в действиях Израиля в палестинском анклаве нарушений американского законодательства, что могло бы стать причиной прекращения поставок вооружений.

Напомним, что 15 октября Госдепартамент подтвердил, что 13 октября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили своим израильским коллегам письмо, в котором потребовали в течение 30 дней принять конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.