СМИ: США приостановили введение безвиза с Аргентиной

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США поставило на паузу процесс подписания соглашения о безвизовом режиме с Аргентиной.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, решение МВБ застало врасплох аргентинскую делегацию, которая уже направлялась в Вашингтон для подписания документа. В ведомстве указали, что на данный момент заключить соглашение невозможно из-за отсутствия одной из необходимых подписей и коррупционного скандала, связанного с президентом страны Хавьером Милеем. Он вызывает беспокойство у властей США, однако ранее Вашингтон не делился с Буэнос-Айресом своими опасениями.

Отмечается, что в июле глава МВБ Кристи Ноэм подписала соглашение о намерениях с Аргентиной, не согласовав свое решение с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщили источники, в рамках сделки Буэнос-Айрес обязался заменить китайские компьютерные системы и программное обеспечение на американские, однако Госдеп также настаивал на обсуждении коррупционного вопроса.

Представитель МВБ отказался предоставить комментарий порталу по поводу несогласованности в работе министерства или отсутствующей подписи, однако подчеркнул, что ведомство не отказывается от намерений продолжать сотрудничество с Аргентиной.