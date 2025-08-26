СМИ: США потратят 100 миллионов долларов на борьбу с мигрантами

Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США потратит около 100 миллионов долларов США на покупку и оборудование тысячи внедорожников для обеспечения борьбы с нелегальными мигрантами.

Как передает Report, об этом сообщает издание Independent.

"Тысяча совершенно новых внедорожников, модифицированных для использования правоохранительными органами, в том числе с фарами, сиренами, системами громкой связи, тонировкой стекол и запираемыми хранилищами для оружия, а также дополнительными опциями, такими как "тактические чехлы для сидений", могут обойтись налогоплательщикам примерно в 100 миллионов долларов", - пишет издание.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства и публикацию одного из подрядчиков сообщала, что ICE планирует потратить более 2,4 млн долларов на приобретение 25 внедорожников и изменение их внешнего вида для усиления безопасности в Вашингтоне.