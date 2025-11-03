СМИ: США планируют отправить войска для борьбы с наркокартелями в Мексике

Администрация президента США Дональда Трампа планирует операцию по отправке войск и разведчиков в Мексику для борьбы с наркокартелями.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Источники отмечают, что подготовка к проведению наземной операции уже началась, однако развертывание сил в Мексике остается под вопросом. Обсуждение масштаба проведения миссии все еще продолжается, и решение пока не принято. Сообщается, что основные удары будут наноситься с помощью беспилотников.

По информации NBC, в проведении операции могут участвовать силы Объединенного командования специальных подразделений совместно с ЦРУ.

Телеканал подчеркивает, что планируемая операция демонстрирует большую решительность нынешней администрации Трампа, в сравнении с предшественниками, которые отправляли агентов в Мексику для поддержки местного правительства в борьбе с наркокартелями, однако не принимали непосредственного участия.