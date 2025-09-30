СМИ: США перебрасывают десятки истребителей на Ближний Восток
30 сентября, 2025
- 23:38
Рост "индекса пиццы Пентагона" (Неофициальный индикатор военной активности Министерства войны США) показывает, что США готовятся к масштабной войне.
Как передает Report, об этом пишут на израильские и американские СМИ.
Также, по их информации, десятки американских истребителей, а также большое количество самолётов-заправщиков прибыли на крупнейшую авиабазу США на Ближнем Востоке в Катаре.
Подобная концентрация сил наблюдалась перед прошлой атакой на Иран, отмечают СМИ. Американские источники расценили прибытие этих ВВС в регион, особенно после встречи Нетаньяху и Трампа по Ирану, как признак возможного возобновления войны на Ближнем Востоке.
