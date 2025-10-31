СМИ: США отменили встречу Трампа и Путина в Будапеште

Вашингтон отменил запланированную в Будапеште встречу президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, так как Москва заняла жесткую позицию по своим требованиям относительно Украины.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, решение было принято после напряженного телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Встреча лидеров, которая должна была состояться в этом месяце, но была отложена - Россия настаивала, чтобы Украина уступила территории в обмен на прекращение огня.

Трамп, со своей стороны, поддержал призыв Киева к немедленному прекращению огня на текущих линиях фронта.

Спустя несколько дней после согласования встречи МИД России направил в Вашингтон меморандум, подтвердив прежние требования - территориальные уступки со стороны Украины, сокращение ее вооруженных сил и гарантии, что страна не вступит в НАТО.

После разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио американская сторона отменила саммит. По данным Financial Times, Рубио сообщил Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам.