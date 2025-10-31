İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    KİV: ABŞ Tramp və Putinin Budapeştdə planlaşdırılan görüşünü ləğv edib

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 10:33
    KİV: ABŞ Tramp və Putinin Budapeştdə planlaşdırılan görüşünü ləğv edib

    Vaşinqton ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Budapeştdə planlaşdırılan görüşünü ləğv edib, çünki Moskva Ukrayna ilə bağlı tələblərində sərt mövqe tutub.

    "Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" məlumat yayıb.

    Nəşrin yazdığına görə, qərar iki ölkənin xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri arasında gərgin telefon danışığından sonra qəbul edilib.

    Bu ay keçirilməli olan, lakin təxirə salınan liderlərin görüşündə Rusiya Ukraynanın atəşkəs müqabilində əraziləri güzəştə getməsində israr edib.

    Tramp öz növbəsində Kiyevin mövcud cəbhə xətlərində dərhal atəşkəs çağırışını dəstəkləyib.

    Görüşün razılaşdırılmasından bir neçə gün sonra Rusiya XİN Vaşinqtona memorandum göndərib və əvvəlki tələblərini - Ukraynanın ərazi güzəştləri, silahlı qüvvələrinin azaldılması və ölkənin NATO-ya üzv olmayacağına dair təminatları təsdiqləyib.

    Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ Dövlət Katibi Marko Rubio arasındakı danışıqdan sonra Vaşinqton tərəfi sammiti ləğv edib. "Financial Times"ın məlumatına görə, Rubio Trampa Moskvanın danışıqlara hazır olmadığını bildirib.

    ABŞ Donald Tramp Vladimir Putin Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    СМИ: США отменили встречу Трампа и Путина в Будапеште

    Son xəbərlər

    10:57

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Banqladeşdə turnirə qatılacaq

    Futbol
    10:55

    Tahir Süleymanov: Azərbaycan Ukrayna ilə elm sahəsində əməkdaşlıq prioritetləri görür

    Elm və təhsil
    10:51

    Azərbaycanın Ukrayna ilə əczaçılıq sahəsində logistika zənciri yaratması təklif olunub

    Sağlamlıq
    10:49

    Hikmət Hacıyev: Diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfəri zamanı əsas diqqət Zəngəzur dəhlizinin tikintisinə yönələcək

    Xarici siyasət
    10:47

    Şəhid bacısı: Qardaşım Mikayıl Əliyev doğum günündə torpağa tapşırılır

    Daxili siyasət
    10:46

    Afrika ölkəsi Argentina ilə yoldaşlıq oyununun baş tutması üçün böyük məbləğ ödəyəcək

    Futbol
    10:46
    Foto

    "InvestAZ" və Naxçıvan Dövlət Universiteti maliyyə bazarları üzrə praktik seminar təşkil edib

    Maliyyə
    10:45

    Komitə sədri: Ukraynada aparılan islahatlar Azərbaycanda da əczaçılıq habının yaradılmasına təkan verəcək

    Sağlamlıq
    10:42

    Valeh Ələsgərov: "Ələt Azad İqtisadi Zonasında ərazilərin yarıdan çoxu artıq investorlara təqdim edilib"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti