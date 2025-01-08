СМИ: США объявят о новом пакет военной помощи Украине в $500 млн

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время объявит о поставке Украине очередного пакета военной помощи объемом 500 млн долларов.

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время объявит о поставке Украине очередного пакета военной помощи объемом 500 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на два источника.

Согласно информации, помощь будет передана по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет американскому президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайной ситуации. Представитель Пентагона высокого ранга заявил, что цель состоит в том, чтобы вооружения были переданы Украине до конца января.

Напомним, что США анонсируют масштабный заключительный пакет военной помощи Украине 9 января. Ожидается, что заявление будет сделано во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию, где он на авиабазе Рамштайн встретится с представителями около 50 стран-партнеров, поддерживающих Украину.