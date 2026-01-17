СМИ: США направят к Ирану эскадрильи истребителей и системы ПРО

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 09:07
    Пентагон в ближайшие дни начнет переброску на базы вблизи Ирана эскадрилий истребителей и систем противоракетной обороны помимо отправки авианосной группы, которая может прибыть в регион через неделю.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, такую информацию распространил телеканал ABC News, ссылаясь на осведомленные источники.

    Силы ВВС и ПРО планируется разместить на американских базах в Персидском заливе. Общая численность американских войск там в данный момент составляет 30 тыс. военнослужащих.

    Кроме того, зафиксирован рост количества полетов американской стратегической военно-транспортной авиации на Ближний Восток. В минувшие сутки было осуществлено, по меньшей мере, 14 рейсов тяжелых транспортников C-17А и KC-767A.

    Как отмечает телеканал ABC News, переброска военных активов предоставит президенту США Дональду Трампу дополнительные возможности для нанесения удара по Ирану в будущем, если он примет соответствующее решение.

    В настоящее время в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке уже находятся три ракетных эсминца - USS Mitscher, USS McFaul и USS Roosevelt, которые также оснащены ракетами Tomahawk.

