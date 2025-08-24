СМИ: США направили в Гренландию самолет для управления подлодками

Военно-морские силы США направили в Гренландию самолет Boeing E-6B, который представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления, связи и контроля над подводными лодками, несущими ядерное оружие.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Newsweek .

"Самолет военного командования США, способный поддерживать связь с атомными подводными лодками, был замечен во время "необычного" полета вблизи Гренландии. ВМС США подтвердили размещение воздушного командного пункта E-6B, также известного как "Меркурий", на космической базе Питуффик в Гренландии", - говорится в публикации.