    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 18:28
    СМИ: США могут запустить ракеты Tomahawk по Венесуэле

    Бывший посол США в Панаме Джон Фили считает, что Вашингтон может запустить крылатые ракеты Tomahawk по Венесуэле, чтобы усилить давление на президента страны Николаса Мадуроэ

    Как передает Report, об этом сообщает издание Newsweek.

    "Фили заявил, что силы США, находящиеся вблизи Венесуэлы, могут запустить серию крылатых ракет Tomahawk по целевым объектам в южноамериканской стране из-за пределов территориальных вод Каракаса", - говорится в сообщении.

    Тем не менее, как заявил газете вице-адмирал ВМС США в отставке Джо Сестак, президент США Дональд Трамп, скорее всего, воздержится от наземных операций с участием войск в Венесуэле.

    Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле. Каракас осудил это заявление Трампа, назвав его утверждения "грубейшим нарушением международного права".

    В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

    Лента новостей