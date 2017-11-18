СМИ: США могут использовать кибероружие для предотвращения удара ракет КНДР

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трамп может использовать кибероружие, беспилотники и истребители, чтобы предотвратить ракетный удар со стороны Пхеньяна, сообщает Report со ссылкой на газету New York Times.

Издание сообщает, что на западном побережье США будет расширена линия противоракетной обороны. Американская сторона готова использовать кибероружие, чтобы повлиять на системы контроля Северной Кореи до того, как Пхеньян запустит ракеты. Также могут быть использованы беспилотники и истребители, чтобы сбить ракеты сразу после запуска.

Напомним, что на прошлой неделе в конгресс был направлен запрос о предоставлении дополнительно 4 млрд долларов США.