СМИ: США меняют подход к войне в Украине

Руководство США меняет подход к войне в Украине в сторону менее осторожного и более жесткого и теперь надеется на то, что Киев одержит победу в противостоянии с РФ и вернет себе потерянные территории.

Руководство США меняет подход к войне в Украине в сторону менее осторожного и более жесткого и теперь надеется на то, что Киев одержит победу в противостоянии с РФ и вернет себе потерянные территории.

Как передает Report , об этом пишет газета The Times со ссылкой на слова высокопоставленного представителя администрации американского президента.

По его словам, цель заключается в обеспечении "суверенитета и независимости" Украины, что означает возвращение утраченных территорий.

Издание обращает внимание на то, что ранее президент США Джо Байден и его окружение стремились избегать эскалации, напоминая, что Украина и НАТО "имеют дело с ядерной державой". Однако в последнее время НАТО начала действовать более решительно, поставляя Киеву все более современные вооружения и бронетехнику.

Ранее Вашингтон также предпочитал говорить не о победе над Россией, а об обеспечении Украине максимально сильной переговорной позиции.