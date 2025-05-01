Вице-премьер Украины подтвердила подписание сделки с США по ископаемым

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного инвестиционного фонда.
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Согласно документу, Украина будет вносить в этот фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом.
Соглашение при этом не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США.
Вашингтон и Киев подписали соглашение, по которому США получат доступ к украинским полезным ископаемым.
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По их сведениям, соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.