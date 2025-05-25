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СМИ: США добиваются от ЮАР уступок для американского капитала

СМИ: США добиваются от ЮАР уступок для американского капитала Администрация президента США Дональда Трампа добивается улучшения условий для инвестиций американских компаний в экономику ЮАР и получения ими особых льгот на работу в африканской стране.
Другие страны
25 мая 2025 г. 19:52
СМИ: США добиваются от ЮАР уступок для американского капитала

Администрация президента США Дональда Трампа добивается улучшения условий для инвестиций американских компаний в экономику ЮАР и получения ими особых льгот на работу в африканской стране.

Как передает Report, об этом сообщил местный еженедельник City Press по итогам визита в США делегации ЮАР во главе с президентом республики Сирилом Рамапосой.

По данным издания, в ходе встречи в Вашингтоне за закрытыми дверями администрация Трампа подняла вопрос о том, что существующий в ЮАР закон, который требует от иностранных компаний передавать до трети акций своих южноафриканских подразделений "местному темнокожему бизнесу", создает значительные препятствия для американского капитала, желающего работать в ЮАР. Спустя два дня после этого разговора министр коммуникаций и цифровых технологий ЮАР Солли Малатси издал директиву, которая позволяет иностранным компаниям компенсировать отказ в передаче крупных пакетов местному бизнесу реализацией проектов в области инфраструктуры.

Этот шаг, согласно изданию, открывает дорогу на коммуникационный рынок ЮАР спутниковой системе связи Starlink, которой владеет контролируемая Илоном Маском американская компания SpaceX. Ранее южноафриканские власти отказывались выдать лицензию на работу в стране Starlink, так как Маск заявил, что не готов выполнять требования закона об условиях работы иностранных компаний в ЮАР.

Министр сельского хозяйства ЮАР Джон Стейнхейзен, который входил в посетившую США делегацию, сообщил еженедельнику, что директива Малатси является лишь одним из многих соглашений, которые были достигнуты между двумя правительствами. "Теперь дверь открыта", - сказал он.

Издание передает, что американская сторона хочет получить доступ к добываемым в ЮАР стратегически важным минералам, которые, в частности, использует SpaceX. В ходе состоявшихся переговоров Маск заявил, что на мировом рынке существует дефицит ряда минералов, а их поставки из ЮАР могли бы существенно улучшить положение. Согласно еженедельнику, администрация Трампа хочет, чтобы добываемое в ЮАР сырье перерабатывалось на территории США.

Делегация ЮАР также предложила импортировать из США крупные партии сжиженного газа. Ранее ЮАР не закупала газ у Соединенных Штатов. В ходе визита делегации ЮАР в США, который состоялся с 19 по 22 мая, Рамапоса провел встречу с Маском, а на следующий день был принят Трампом. Рамапоса назвал свою поездку в США удачной и заявил, что две страны перезагрузили свои отношения.

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