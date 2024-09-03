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СМИ: США близки к поставкам Украине крылатых ракет большой дальности

СМИ: США близки к поставкам Украине крылатых ракет большой дальности США близки к решению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности - Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM). Но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока Соединенные Штаты решают технические вопросы перед поставкой.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 16:04
СМИ: США близки к поставкам Украине крылатых ракет большой дальности

США близки к решению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности - Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM). Но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока Соединенные Штаты решают технические вопросы перед поставкой.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, включение JASSM в пакет вооружений будет объявлено этой осенью, хотя окончательное решение еще не принято.

Военные аналитики предположили, что внедрение этих ракет, которые малозаметны и могут наносить удары дальше, чем большинство других ракет, имеющихся в настоящее время на вооружении ВС Украины, может отодвинуть российские районы сосредоточения и склады снабжения на сотни миль. Это серьезно осложнит возможности России проводить наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.

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