Вэнс и Галибаф возглавят делегации США и Ирана на переговорах в Исламабаде
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 11:37
Делегацию США на переговорах с Ираном в Исламабаде возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, а делегацию Исламской Республики - спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иранское агентство ISNA.
Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.
Последние новости
12:20
Фото
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта КазахстанаВнешняя политика
12:14
Фото
Сулейман Алекберов завоевал бронзовую медаль в КазахстанеИндивидуальные
12:13
МИД Китая: Афганистан и Пакистан согласовали меры по деэскалацииДругие страны
12:12
Фото
Джейхун Байрамов принял казахстанского коллегуВнешняя политика
12:08
"Азнефть" возглавила список крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в 2025гФинансы
12:06
Фото
Бакметрополитен сообщил о завершении I этапа строительства 200-метрового тоннеляИнфраструктура
12:06
В Ширване приостановлена работа объекта, в котором отравились 6 человек - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
12:04
ЦБА оштрафовал платежное учреждениеФинансы
12:03