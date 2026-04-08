    Вэнс и Галибаф возглавят делегации США и Ирана на переговорах в Исламабаде

    • 08 апреля, 2026
    • 11:37
    Вэнс и Галибаф возглавят делегации США и Ирана на переговорах в Исламабаде

    Делегацию США на переговорах с Ираном в Исламабаде возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, а делегацию Исламской Республики - спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иранское агентство ISNA.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации США и Ирана провести переговоры в столице страны 10 апреля.

    Vens və Qalibaf İslamabaddakı İran-ABŞ danışıqlarına başçılıq edəcək

