Vens və Qalibaf İslamabaddakı İran-ABŞ danışıqlarına başçılıq edəcək
Digər ölkələr
- 08 aprel, 2026
- 11:49
İslamabaddakı İranla danışıqlarda ABŞ nümayəndə heyətinə vitse-prezident Cey Di Vens, İslam Respublikasının nümayəndə heyətinə isə parlamentin sədri Məhəmməd Baqer Qalibaf rəhbərlik edəcək.
Bu barədə "Report" İranın ISNA agentliyinə istinadən məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8 gecəsi iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. İran öz tərəfindən bəyan edib ki, bu müddət ərzində İranın Silahlı Qüvvələri ilə koordinasiya və texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid təmin olunacaq.
Pakistan Baş naziri Şahbaz Şərif ABŞ və İran nümayəndə heyətlərini aprelin 10-da İslamabadda danışıqlar aparmağa dəvət edib.
Son xəbərlər
12:15
İrakli Kobaxidze: "Gürcüstan dəmir yollarının ötürücülük qabiliyyəti iki dəfə artırılacaq"İnfrastruktur
12:06
Zoltan Kovaç: Macarıstan "qızıl karvan"ı işi üzrə yeni təfərrüatları açıqlayıbDigər ölkələr
12:05
İşlədiyi evdən 30 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
12:05
Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarını qəbul edibXarici siyasət
12:04
Azərbaycan nümayəndə heyəti Afrika Şəhərsalma Forumunda iştirak edirİnfrastruktur
12:03
Qazaxıstan nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanını və Zəfər parkını ziyarət edibXarici siyasət
11:58
Foto
Süleyman Ələkbərov Qazaxıstanda bürünc medal qazanıbFərdi
11:53
Foto
Bakıda xidmət obyektində qanunsuz saxlanılan vəhşi heyvanlar xilas edilibEkologiya
11:52