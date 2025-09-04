СМИ: Спецпредставитель президента США пробыл на заседании "коалиции желающих" в Париже всего 20 минут

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф присутствовал на заседании стран "коалиции желающих" по поддержке Украины в Елисейском дворце в Париже около 20 минут.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, вскоре после начала встречи он покинул зал.

В администрации Елисейского дворца пояснили, что Уиткофф выступил на мероприятии, после чего покинул заседание в связи с заранее запланированной другой встречей.

Ожидается, что спецпосланник вновь присоединится к лидерам стран, участвующим в заседании, когда они будут осуществлять телефонный звонок американскому президенту Дональду Трампу.