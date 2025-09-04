СМИ: Спецпредставитель президента США пробыл на заседании "коалиции желающих" в Париже всего 20 минут
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 15:56
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф присутствовал на заседании стран "коалиции желающих" по поддержке Украины в Елисейском дворце в Париже около 20 минут.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, вскоре после начала встречи он покинул зал.
В администрации Елисейского дворца пояснили, что Уиткофф выступил на мероприятии, после чего покинул заседание в связи с заранее запланированной другой встречей.
Ожидается, что спецпосланник вновь присоединится к лидерам стран, участвующим в заседании, когда они будут осуществлять телефонный звонок американскому президенту Дональду Трампу.
Последние новости
16:42
В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопкаАПК
16:36
В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицыФинансы
16:33
Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
16:25
Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организацииРелигия
16:20
Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%Финансы
16:19
Отозван посол Азербайджана в БолгарииВнешняя политика
16:14
В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть детиДругие страны
16:06
Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%Внешняя политика
16:02
Фото