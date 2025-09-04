Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    СМИ: Спецпредставитель президента США пробыл на заседании "коалиции желающих" в Париже всего 20 минут

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 15:56
    СМИ: Спецпредставитель президента США пробыл на заседании коалиции желающих в Париже всего 20 минут

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф присутствовал на заседании стран "коалиции желающих" по поддержке Украины в Елисейском дворце в Париже около 20 минут.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, вскоре после начала встречи он покинул зал.

    В администрации Елисейского дворца пояснили, что Уиткофф выступил на мероприятии, после чего покинул заседание в связи с заранее запланированной другой встречей.

    Ожидается, что спецпосланник вновь присоединится к лидерам стран, участвующим в заседании, когда они будут осуществлять телефонный звонок американскому президенту Дональду Трампу.

    США Украина Париж Стив Уиткофф

    Последние новости

    16:42

    В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

    АПК
    16:36

    В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицы

    Финансы
    16:33

    Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    16:25

    Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организации

    Религия
    16:20

    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

    Финансы
    16:19

    Отозван посол Азербайджана в Болгарии

    Внешняя политика
    16:14

    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

    Другие страны
    16:06

    Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%

    Внешняя политика
    16:02
    Фото

    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

    Энергетика
    Лента новостей