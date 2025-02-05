О нас

СМИ: Спецпосланник США может поехать в Киев 20 февраля

СМИ: Спецпосланник США может поехать в Киев 20 февраля Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог может посетить Киев 20 февраля.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 23:35
СМИ: Спецпосланник США может поехать в Киев 20 февраля

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог может посетить Киев 20 февраля.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Рада" со ссылкой на свои источники.

"Информация от наших источников: встреча со спецпредставителем США Келлогом состоится 20 февраля в Киеве, если не изменится график", - говорится в сообщении.

Американская сторона эту информацию пока не комментировала.

Ранее сообщалось, что Келлог должен представить на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, план президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi