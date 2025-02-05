СМИ: Спецпосланник США может поехать в Киев 20 февраля

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог может посетить Киев 20 февраля.

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог может посетить Киев 20 февраля.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Рада" со ссылкой на свои источники.

"Информация от наших источников: встреча со спецпредставителем США Келлогом состоится 20 февраля в Киеве, если не изменится график", - говорится в сообщении.

Американская сторона эту информацию пока не комментировала.

Ранее сообщалось, что Келлог должен представить на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, план президента США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины.