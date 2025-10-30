Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 30 октября, 2025
    • 00:19
    СМИ: Создание системы ПРО Golden Dome может занять 10-20 лет

    Развертывание американской системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome способно потребовать порядка 10-20 лет и $1-4 трлн.

    Как передает Report, такие выводы излагаются в развернутом аналитическом материале газеты The Washington Post (WP).

    Отмечается, что реализация программы "радикальным образом изменила бы военную доктрину" США, которые фактически пытаются отказаться от концепции гарантированного взаимного уничтожения, и получить возможность нейтрализовать потенциальное ядерное нападение.

    Ссылаясь на прогнозы аналитиков, занимающихся вопросами обороны и бюджетных ассигнований, газета пишет, что на создание системы Golden Dome, "вероятно, потребуется по меньшей мере десятилетие" и она будет стоить "триллион долларов или больше". Между тем, согласно подсчетам старшего научного сотрудника Американского предпринимательского института в Вашингтоне Тодда Харрисона, реализация плана обойдется в "$3,6 трлн в течение 20 лет", уточняется в материале.

    В свою очередь в Бюджетном управлении Конгресса полагают, что только на размещение перехватчиков в космосе у США уйдет $542 млрд в течение 20 лет.

    The Washington Post указывает, что замыслы развертывания системы Golden Dome грозят стать толчком к "гонке вооружений на орбите, которая может продлиться поколение или больше".

    KİV: "Qızıl Qübbə" raketdən müdafiə sisteminin yaradılması 10-20 il çəkə bilər

