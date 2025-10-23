СМИ: Советник президента ОАЭ обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию в Газе

Советник по национальной безопасности президента ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян обсудил со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером развитие ситуации в секторе Газа после установления режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Переговоры представителей двух стран прошли в Абу-Даби после того, как Уиткофф и Кушнер завершили визит в Израиль. Как отмечает агентство, участники встречи также обсудили усилия, которые США предпринимают для "обеспечения консолидации соглашения, достигнутого в рамках плана президента Дональда Трампа".