СМИ: Советник президента ОАЭ обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию в Газе
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 05:47
Советник по национальной безопасности президента ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян обсудил со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером развитие ситуации в секторе Газа после установления режима прекращения огня.
Как передает Report, об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.
Переговоры представителей двух стран прошли в Абу-Даби после того, как Уиткофф и Кушнер завершили визит в Израиль. Как отмечает агентство, участники встречи также обсудили усилия, которые США предпринимают для "обеспечения консолидации соглашения, достигнутого в рамках плана президента Дональда Трампа".
