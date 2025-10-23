Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    СМИ: Советник президента ОАЭ обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию в Газе

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 05:47
    СМИ: Советник президента ОАЭ обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию в Газе

    Советник по национальной безопасности президента ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян обсудил со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером развитие ситуации в секторе Газа после установления режима прекращения огня.

    Как передает Report, об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    Переговоры представителей двух стран прошли в Абу-Даби после того, как Уиткофф и Кушнер завершили визит в Израиль. Как отмечает агентство, участники встречи также обсудили усилия, которые США предпринимают для "обеспечения консолидации соглашения, достигнутого в рамках плана президента Дональда Трампа".

    сектор Газа Стивен Уиткофф Джаред Кушнер ОАЭ
    KİV: BƏƏ Prezidentinin müşaviri Uitkoff və Kuşner ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Последние новости

    05:47

    СМИ: Советник президента ОАЭ обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию в Газе

    Другие страны
    05:19

    Трамп заявил, что долго ждал перед введением новых антироссийских санкций

    Другие страны
    04:50

    Трамп призвал президента Колумбии быть осторожнее

    Другие страны
    04:22

    КНДР испытала два новых гиперзвуковых снаряда

    Другие страны
    03:56

    Рютте: НАТО будет готов сбивать самолеты РФ только в случае угрозы

    Другие страны
    03:18

    Число погибших при взрыве на предприятии в Челябинске достигло девяти - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    02:55

    Сенат США не принял законопроект республиканцев о финансах для правительства

    Другие страны
    02:37

    Трамп: Пришло время достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта

    Другие страны
    02:13

    Трамп заявил о намерении достичь с Си Цзиньпином сделки по ядерному оружию

    Другие страны
    Лента новостей