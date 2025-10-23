İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 06:04
    KİV: BƏƏ Prezidentinin müşaviri Uitkoff və Kuşner ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri şeyx Tahnun bin Zayed Al Nəhyan ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və Ağ Ev sahibinin kürəkəni Cared Kuşner ilə atəşkəs rejiminin əldə olunmasından sonra Qəzza bölgəsindəki vəziyyəti müzakirə edib.

    "Report"xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin WAM informasiya agentliyi məlumat yayıb.

    İki ölkənin nümayəndələri arasında danışıqlar Uitkoff və Kuşnerin İsraildəki səfərini başa vurduqdan sonra Əbu-Dabidə keçirilib. Agentlik qeyd edib ki, görüşün iştirakçıları həmçinin ABŞ-nin prezident Donald Trampın planı çərçivəsində əldə edilmiş razılaşmanın möhkəmləndirilməsini təmin etmək üçün göstərdiyi səyləri müzakirə ediblər.

