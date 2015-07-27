​СМИ: Сотрудники посольства Китая пострадали в результате теракта в Сомали

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В результате теракта, устроенного в воскресенье боевиками экстремистской группировки "Аш-Шабаб" в столице Сомали, получили ранения сотрудники посольства Китая, сообщает Report со ссылкой на агентство Xinhua.

По данным агентства, в гостинице "Джазира", около которой был подорван автомобиль, размещались посольства Китая, Катара и Египта.

В результате теракта погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб". Ее руководство назвало это актом возмездия за действия сомалийских войск и контингента Миссии Африканского союза (АМИСОМ), ведущих активное наступление на базы радикалов на юге страны.