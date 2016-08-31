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    СМИ: Российские врачи занимаются лечением Ислама Каримова

    Научный руководитель НИИ имени Бурденко: Наши врачи там давно, уже с первого момента, находятся

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Врачи российского НИИ нейрохирургии имени Бурденко находятся в Узбекистане для лечения президента Ислама Каримова.

    Как сообщает Report, эти подробности выяснило агентство РБК. 

    Информацию об этом подтвердил научный руководитель НИИ Александр Коновалов.

    "Наши врачи там давно, уже с первого момента, находятся", - заявил Коновалов. По его словам, курирует этот вопрос директор института, заведующий нейротравматологическим отделением Александр Потапов. 

    Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в реанимации. Он был госпитализирован утром 27 августа по причине кровоизлияния в мозг.

    Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила об отсутствии запроса Ташкента на лечение президента И.Каримова.

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