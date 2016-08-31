СМИ: Российские врачи занимаются лечением Ислама Каримова

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Врачи российского НИИ нейрохирургии имени Бурденко находятся в Узбекистане для лечения президента Ислама Каримова.
Как сообщает Report, эти подробности выяснило агентство РБК.
Информацию об этом подтвердил научный руководитель НИИ Александр Коновалов.
"Наши врачи там давно, уже с первого момента, находятся", - заявил Коновалов. По его словам, курирует этот вопрос директор института, заведующий нейротравматологическим отделением Александр Потапов.
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в реанимации. Он был госпитализирован утром 27 августа по причине кровоизлияния в мозг.
Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила об отсутствии запроса Ташкента на лечение президента И.Каримова.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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