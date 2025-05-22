СМИ: Сооснователь Google Брин подарил акции Alphabet на сумму $700 млн

Сооснователь американской корпорации Google Сергей Брин, входящий по версии журнала Forbes в восьмерку богатейших людей планеты (состояние - $134 млрд), подарил неизвестному получателю акции технологической компании Alphabet на сумму около $700 млн.

Сооснователь американской корпорации Google Сергей Брин, входящий по версии журнала Forbes в восьмерку богатейших людей планеты (состояние - $134 млрд), подарил неизвестному получателю акции технологической компании Alphabet на сумму около $700 млн.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, 4,1 млн акций Alphabet могут пойти на благотворительность или быть направлены трастовым фондам.

Как отмечает Bloomberg, Брин нередко жертвует средства на исследования болезни Паркинсона. Кроме того, в 2023 году он учредил некоммерческую организацию, которая занимается вопросами климата и здравоохранения.