СМИ сообщили о запуске двух ракет из сектора Газа в направлении Израиля

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Из сектора Газа по территории Израиля в четверг, 7 декабря, был нанесен ракетный удар.

Как передает Report, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным СМИ, удару подверглись несколько населенных пунктов, располагающихся вблизи палестинского анклава, передает ТАСС.

В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что две запущенные ракеты не достигли территории страны. Они упали внутри палестинского приморского анклава.

Поводом для беспорядков стало решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.