    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 17:49
    СМИ сообщили о задержании США нового судна с венесуэльской нефтью

    США захватили еще один танкер, связанный с Венесуэлой.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

    Чиновники на условиях анонимности заявили, что захват произошел в Карибском море, но не назвали конкретное судно.

    Агентство отмечает, что это уже шестое судно, подвергшееся захвату за последние недели, перевозило венесуэльскую нефть.

    США Венесуэла нефть танкер захват судна
    ABŞ Venesuela neftini daşıyan daha bir tankeri saxlayıb

