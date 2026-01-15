СМИ сообщили о задержании США нового судна с венесуэльской нефтью
Другие страны
- 15 января, 2026
- 17:49
США захватили еще один танкер, связанный с Венесуэлой.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
Чиновники на условиях анонимности заявили, что захват произошел в Карибском море, но не назвали конкретное судно.
Агентство отмечает, что это уже шестое судно, подвергшееся захвату за последние недели, перевозило венесуэльскую нефть.
Последние новости
18:27
Фото
Видео
В результате пожара в общежитии БСУ пострадало жилье 13 семей - ОБНОВЛЕНО-3Происшествия
18:25
СМИ: Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не бить по ИрануДругие страны
18:23
В Кабмине обсудили подготовку к ежегодным заседаниям Группы ИБР в БакуВнутренняя политика
18:17
За последний год кредитный портфель AFB Bank вырос на 63%Финансы
18:12
ЕБРР и TIF могут финансировать проекты в рамках Среднего коридора в нацвалютах стран-участницФинансы
18:09
Инвестиции в расширение Международного аэропорта Тбилиси составят $150 млнВ регионе
18:09
Чистая прибыль Premium Bank за прошлый год увеличилась на 17%Финансы
17:56
В 2025 году в Азербайджан были реадмиссированы 540 человекВнутренняя политика
17:52
Фото