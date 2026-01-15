СМИ сообщили о задержании США нового судна с венесуэльской нефтью

США захватили еще один танкер, связанный с Венесуэлой.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что захват произошел в Карибском море, но не назвали конкретное судно.

Агентство отмечает, что это уже шестое судно, подвергшееся захвату за последние недели, перевозило венесуэльскую нефть.