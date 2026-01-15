İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    ABŞ Venesuela neftini daşıyan daha bir tankeri saxlayıb

    ABŞ Venesuelanın daha bir tankeri saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi iki ABŞ məmuruna istinadən məlumat yayıb.

    Məmurlar bildiriblər ki, ələkeçirmə Karib dənizində baş verib, lakin onlar gəminin dəqiq adını çəkməyiblər.

    Qeyd edilib ki, bu son həftələrdə ələ keçirilmiş və Venesuela neftini daşıyan altıncı gəmidir.

