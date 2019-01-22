СМИ сообщили о "секретных консультациях" США и КНДР

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сотрудники ЦРУ США и разведслужбы КНДР на протяжении последних десяти лет проводили "секретные консультации".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США.

По данным газеты, "скрытый канал связи" позволял США и КНДР перманентно поддерживать контакт, помогавший в освобождении задержанных граждан двух стран, а также отчасти благодаря этой связи состоялся саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в 2018 году.

Как сообщают источники, представители США неоднократно посещали Пхеньян. Два раза в 2012 году такую поездку совершил Майкл Морелл, который в то время являлся исполняющим обязанности директора ЦРУ. Пхеньян также с секретным визитом посещала Эврил Хейнс, занимавшая в 2013-2015 годах должность заместителя директора ЦРУ.

Сообщается, что консультации США и КНДР были приостановлены в последние годы президентства Барака Обамы, их восстановил Майкл Помпео после того, как его назначили на пост директора ЦРУ в январе 2017 года.

Как отмечает газета, изначально Вашингтон использовал "секретные консультации" для "обсуждения содержащихся в заключении американцев", однако позже их целью стало "потенциальное урегулирования кризисов". Кроме того, консультации рассматривались как "способ подтвердить, что США готовы нормализовать отношения двух стран в обмен на денуклеаризацию". В ходе переговоров стороны также обсуждали проведение саммитов США и КНДР, и, как пишет газета, в конечном счете консультации позволили организовать визит Помпео в КНДР.

Трамп встретился в пятницу в Вашингтоне с зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. После этого было объявлено о втором саммите США-КНДР, его место объявят позже. СМИ сообщают, что местом проведения встречи, скорее всего, станет Вьетнам.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.