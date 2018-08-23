СМИ сообщили о приостановке КНДР демонтажа объектов на космодроме Сохэ

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ КНДР приостановила демонтаж объектов на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает американо-южнокорейский портал 38 North со ссылкой на данные спутниковой фотосъемки.

По данным портала, фотографии космодрома, сделанные 16 августа, показывают, что на объекте с 3 августа не происходило "заметной деятельности по демонтажу".

Ранее эксперты сообщали, что, согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на полигоне идет процесс по демонтажу здания, где осуществлялась подготовка ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания ракетных двигателей.