СМИ сообщили о полном освобождении ливийского города Дерна от боевиков

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Национальная ливийская армия полностью взяла под контроль город Дерна, находившийся под властью террористов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia.

В начале мая командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находившегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

Сообщалось, что в Дерне нашли прибежище боевики из разных террористических группировок — ИГ, "Аль-Каида", "Джейш аль-Ислам".