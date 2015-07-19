СМИ сообщили о покупке миллиардером из списка Forbes острова в Греции

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/Греческое издание Protothema утверждает, что целью сделки по приобретению острова в Адриатическом море площадью 1,2 кв.км была возможность дальнейших инвестиций в экономику Греции, сообшает Report со ссылкой на РБК.

По словам самого Баффета, нынешнее состояние греческой экономики предполагает хорошие возможности для инвестиций, и многие люди готовы делать это.

Несколько дней назад появилась информация о том, что необитаемый остров в Эгейском море приобрел известный американский киноактер Джонни Депп. Покупка обошлась в 4,2 млн евро.

В 2013 году сенсацией стало предложение продать необитаемый греческий остров за 10 миллионов евро. Предложение не пользовалось спросом, поскольку на тот момент многие инвесторы пытались избавиться от недвижимости в Греции из-за резкого роста налогов на недвижимость.