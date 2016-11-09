СМИ сообщили о победе Клинтон в шести из семи "колеблющихся" штатов

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, по предварительным прогнозам, лидирует в шести из семи колеблющихся американских штатов.

Как передает Report, об этом пишет во вторник издание Politico.

Согласно данным на 2 часа дня по нью-йоркскому времени, Клинтон может одержать победу над своим соперником, кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом в следующих колеблющихся штатах: Колорадо (47% - Клинтон, 42% - Трамп), Флорида (49% - Клинтон, 45% - Трамп), Невада (47% - Клинтон, 44% - Трамп), Огайо (46% - Клинтон, 45% - Трамп), Пенсильвания (48% - Клинтон, 44% - Трамп), Висконсин (49% - Клинтон, 43% - Трамп).

Миллиардер же, в свою очередь, предварительно лидирует в штате Айова (45% - Клинтон, 46% - Трамп).